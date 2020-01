Almelose gamer sleept contract bij FC Barcelona in de wacht: ‘Dit is ongelooflijk’

Het doel van het spel is simpel: iedere speler bestuurt een auto en probeert daarmee een grote bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Het spel wordt gespeeld in een afgesloten kooi. Rocket League werd in 2015 op de markt gebracht. Sindsdien is Yakoub een groot liefhebber van het spel. Hij was al op vele toernooien actief. Zo is hij regelmatig te vinden op DreamHack, een toernooi waarbij alle gamers en fans samenkomen op een plek in de wereld. Het is volgens gamers socialer, gezelliger en spannender dan ‘online’ gamen vanachter de computer in je eigen woonkamer. Het prijzengeld van één toernooi? Bijna 100.000 euro.



De gamer speelt het spelletje de laatste weken zo’n 6 tot 8 uur per dag. Fans kunnen zijn verrichtingen volgen via het streamingplatform Twitch. Ruim een miljoen mensen hebben zijn kanaal al bezocht. Zij kunnen, mits Yakoub online is, live meekijken wanneer de Almeloër aan het oefenen is. De kijkers kunnen ook reacties plaatsen, waardoor de gamer veel interactie heeft met zijn publiek. Het is één van de manieren waarmee hij geld verdiend. ,,Met het prijzengeld van toernooien en het streamen kan ik goed rondkomen. Ik heb dus echt van mijn hobby mijn werk gemaakt.’’