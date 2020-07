Almelose Gijs (20) kreeg geheim recept en verkoopt zijn koeken nu zelfs bij De Librije

Verdachte die in Almelo man bedreigde met machinepi­stool, ontploft tijdens rechtszaak

6 juli ALMELO - De rechtbank van Almelo heeft beslist dat meer psychologisch onderzoek moet worden gedaan naar ‘veelpleger’ Farley R. (36). In de nieuwjaarsnacht van 2020 bedreigde R. een man aan de Talmahof in Almelo met een Scorpion machinepistool. Vervolgens bedreigde hij een agente en vernielde een cel in het arrestantencomplex in Borne. De verdachte heeft een strafblad van 30 pagina’s.