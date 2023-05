Almelose Jong PSV-er Jason van Duiven helpt Heracles aan koppositie in titelstrijd

Als Mascha (46) uit Enschede weigert naar de rechtbank te komen, wordt ze opgehaald

De Enschedese Mascha L. (46) had maandagmorgen voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Almelo moeten zitten. De vrouw, die verdacht wordt van brandstichting in haar eigen woning aan de Hoontebrink, schitterde door afwezigheid. Ze vond een verhuizing belangrijker. Tot irritatie van de rechters.