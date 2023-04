Almelose miljoenenoplichter riskeert geen hoger beroep, kiest voor 16 maanden gevangenis

indebuurt.nl Dit is de Almelose band Kn!ghts: 'Fantas­tisch om als familie samen in een band te zitten'

De Almelose broers Djavan (31) en Donolan (27) en hun zus Dulcinha (26) De Oliveira Soares komen al jong in aanraking met muziek. “Ontsnappen ging niet, want onze ouders waren muzikanten. We hoorden altijd muziek en gingen mee naar hun optredens.” Jaren later vormen de drie samen de band Kn!ghts en zetten ze de muzikale familietraditie voort.