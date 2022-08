Almelose ouderen op pad voor twee weken zomeractiviteiten

ALMELO - Wie de komende weken groepen ouderen in en rond Almelo ziet fietsen of wandelen, die kijkt waarschijnlijk naar een activiteit van de Zomerschool Almelo 2022. Vanaf deze maandag tot en met vrijdag 26 augustus zorgen de gezamenlijke ouderenbonden in Almelo er voor dat ouderen wat leuks te doen hebben in de vakantie.

Het woord zomerschool klinkt alsof er mensen naar een gebouw met schoolbankjes gaan. Maar dat is nu juist niet het geval. Al valt er voor de honderden deelnemers aan de activiteiten natuurlijk wel een heleboel te leren. De activiteitenreeks bestaat al sinds 2010 en wordt georganiseerd door de gezamenlijke Almelose ouderenbonden KBO, PCOB en OVA.

De ouderen konden zich iets meer dan een maand geleden, op 6 juli, inschrijven in het Huis van Katoen en Nu. Er was keuze uit twaalf verschillende activiteiten. Bij de inschrijving was het behoorlijk druk. Joseph Lenferink van de organisatie zat toen zelf ook achter een tafeltje om de keuzes van de ouderen te noteren.

Middel tegen eenzaamheid

De Zomerschool is niet alleen leerzaam maar tegelijk ook een manier om wat aan de eenzaamheid te doen die veel ouderen in de zomerperiode ten deel valt. Veel andere activiteiten liggen dan immers stil en ook familie is doorgaans op vakantie. Dat betekent minder bezoek van familie, kennissen en kleinkinderen. De activiteiten van de Zomerschool komen dan als geroepen.

Deze maandagmorgen is de aftrap van de serie. Net als de inschrijving is die in het Huis van Katoen en Nu. De eerste activiteit is een wandeling met stadgidsen door het centrum. Vlak daarvoor houdt de afscheidnemende stadsgids Jan Meijer (90, afgelopen zaterdag in deze krant) een verhaaltje van een half uur over de geschiedenis van Almelo door de eeuwen heen.

Voor elk wat wils

In de dagen die volgen zijn er verschillende uitstapjes. Van werelddansen (aanstaande dinsdag) tot insectenhotels maken bij het IVN (ook dinsdag) en schilderen met acrylverf (maandag 22 augustus). Op de laatste dag is er een feestelijke afsluiting bij het Stadslab.

Lenferink: „De belangstelling is groot dit jaar. We hebben ruim vierhonderd mensen in kunnen schrijven. Bijna alle activiteiten zitten al vol. Er zijn zelfs reservelijsten. Dat geeft aan dat er veel ouderen zijn die in deze zomermaanden iets leuk willen doen. We zijn blij dat we de Almelose ouderen dit kunnen bieden en de thuisblijvers zo op een leuke manier door de vakantie kunnen helpen.”