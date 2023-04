Almelose school heeft gebedsruimte voor moslims, maar hoe denken andere Twentse scholen daar over?

Een gebedsruimte inrichten voor islamitische leerlingen? Daar heeft het Alma College in Almelo geen enkel probleem mee. Maar lang niet alle openbare middelbare scholen in Twente denken daar hetzelfde over. In Enschede weigerde Het Stedelijk College Zuid zo’n oproep. „Bij ons past het niet om een specifiek religieus of politiek getinte ruimte in te richten.”