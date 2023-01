Almelose schooldirecteur Peter ten Dam overleden (61)

Met klare taal boefjes in Glanerbrug aanspreken? Dan vervang je taakstraf niet door ‘buiten­straf­rech­te­lij­ke afdoenin­gen’

We hopen natuurlijk allemaal dat we niet op het criminele pad belanden. Ik tenminste wel. Maar stel. Ik steek illegaal vuurwerk af. Of mijn kind is dronken en vernielt een bushokje. Dan is behalve een passende straf het voorkomen van herhaling de voornaamste prioriteit.

29 januari