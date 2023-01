Almelose Tess Platerink (16) in race voor Miss Beauty Overijssel: ‘Je hoeft het stempel ‘mooi’ of ‘knap’ niet te hebben!’

Je staat in de finale van Miss Beauty of Overijssel 2023. Hoe kwam je daarin terecht?

„Ik ben door de winnares van vorig jaar gescout. Toen ik van haar een berichtje kreeg meldde ik me maar gewoon aan. Zo’n kans krijg je niet vaak. Omdat ik onder de 18 ben hoor ik in de categorie Miss Teen. Na een castingdag in Nijverdal hoorde ik dat ik een plekje in de finale had. De mensen om mij heen reageren gelukkig positief. Dat is bij andere finalisten wel eens anders.”

Wat is je boodschap?

„Ik ben niet superslank, maar ik wil laten zien dat je het stempel ‘mooi’ of ‘knap’ niet hoeft te hebben. Daar gaat het niet om. Bovendien: ik kreeg als kind een ongeluk, viel hard op mijn hoofd. Door die val heb ik last van niet aangeboren hersenletsel. Ik heb een beschadiging op mijn kortetermijngeheugen, heb minder energie, ben sneller overprikkeld. Ik kan ermee omgaan, maar dat blijft lastig. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren met mijn verhaal. Dat ze denken: Oh, het komt dus toch goed.”

Had je ervaring met missverkiezingen?

„Nee, ook niet met modellenwerk. Alles was nieuw voor me. Superspannend natuurlijk. Ik moest voor het eerst op hoge hakken de catwalk lopen. Geen idee of dat er goed uitzag, maar goed genoeg voor de finale. Alle finalisten kregen een sjerp. Dat maakt het wel officieel. Echt heel leuk.”

Vaak wordt gedacht dat een missverkiezing alleen om uiterlijk gaat. Wat vind jij?

„Een missverkiezing wordt snel als een vleeskeuring gezien, maar dat is niet waar. Er wordt meer van je verwacht dan alleen mooi zijn. Zo zamelen we bijvoorbeeld geld in voor een goed doel. Je moet jezelf goed presenteren, dat klopt. Maar nee, dat is geen vleeskeuring.”

Wat is je doel in de toekomst?

„Ik wil me inschrijven bij een modellenbureau, maar eerst maar ’ns zien hoe de finale gaat. Dat wordt spannend. Ik kijk ook vaak naar oud-deelnemers. In 2016 won Marit Beets de verkiezing. Zij komt uit Noord-Holland. Ik vind haar geweldig. Ze is prachtig en heeft een mooie persoonlijkheid. Maar ook de winnares van vorig jaar uit Overijssel vind ik geweldig, Danae Slooff.”

De finale van Miss Beauty of Overijssel 2023 is 19 maart in het theater De Voorveghter in Hardenberg.