Almelose volksheld Everton (39) is deze week weer even thuis: ‘Heracles is my home’

met video Hoe werkt dat, een kerkklok verzetten naar wintertijd? Martin (73) regelt het in Almelo al 45 jaar

ALMELO - Bijna overal gaat de klok automatisch een uur terug. En waar dat in Almelo niet gebeurt, is Martin Slim (73). Al sinds de invoering van de zomer- en wintertijd klimt hij in kerktorens of op ladders. Een uur (of is het nul uur?) in zijn spoor. „Ik ben de man met de hoogste positie van Almelo.”

30 oktober