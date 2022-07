Als ik boer was, had ik deze zogenaamde steunbetuigers direct weggestuurd

Bornerbroe­kers Beijen en Stamsnij­der speciale gasten op racecir­cuit Sachsen­ring: ‘Hij mag er wel even opzitten’

ALMELO - Lang geleden, in 1973 werd Duitser Dieter Braun wereldkampioen motorracen. De motor waarop hij reed is door Bornerbroeker Charles Beijen nagebouwd. Beijen mag daarom bij de viering zijn van de 95ste verjaardag van het racecircuit Sachsenring. Zijn mede-Bornerbroeker André Stamsnijder heeft daar het ronderecord, en is er half juli ook bij.

