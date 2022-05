Altijd al eens Hamlet in één van de verboden tuinen van Huize Bellinckhof willen zien? Dan is dit je kans

ALMELO - Grote, oude huizen en kastelen doen het goed als achtergrond voor theatergezelschappen. Vorig jaar vormde Huize Almelo al het decor voor het toneelstuk Macbeth . Komende dagen is Hamlet , eveneens van Shakespeare, te zien in de stad. Ditmaal in de tuin van Landgoed Bellinckhof aan de Wierdensestraat.

De Duits-Nederlandse theatergroep King’s Men tekent voor de uitvoering van het stuk, dat naar eigen zeggen in een toegankelijk jasje voor een breed publiek is gestoken. Een talenknobbel is wel handig, want de heren leven zich uit in het Duits, Nederlands, Engels en Twents.

Helder verhaal

De organisatie achter het toneelstuk op Landgoed Bellinkhof benadrukt dat de verschillende talen het verhaal niet in de weg zullen zitten. ‘We kiezen de taal die het beste bij het moment past en hebben een uitgekiende mix gemaakt waardoor je niet alleen het verhaal goed meekrijgt’, meldt de organisatie.

Verantwoordelijk voor de Twentse input is de Twentse acteur en theatermaker Laurens ten Den. Geen onbekende in Almelo en omstreken, want hij speelde en schreef de Almelose stadsmusical Van Katoen en Nu, pende Het Verzet Kraakt en is ook voor een groot deel verantwoordelijk voor Van Katoen en Water, de nieuwe en grote musical die komende zomer op het Indië-terrein wordt uitgevoerd.

Privé

Hamlet is te zien in één van de privé-tuinen van de Bellinckhof en is zodoende behoorlijk kleinschalig. De voorstellingen beginnen woensdag-, donderdag- en vrijdagavond om 19.30 uur aan de Wierdensestraat 208. Kaartjes zijn nu te koop via de website: www.kingsmen-openair.com.