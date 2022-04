Ambassadeur Oekraïne bezoekt zijn gevluchte landgenoten in Huize Alexandra in Almelo

Voor de Oekraïnse vluchtelingen in Almelo was het bezoek van Kononenko belangrijk. De ambassadeur is de officiële afgezant van president Zelinsky in Nederland. De diplomaat is voor de ontheemden een vertrouwde en betrouwbare gesprekspartner wiens woorden veel waarde hebben. De vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, luisterden aandachtig naar Kononenko.

Tijd om te praten

De ambassadeur werd rondgeleid in het centrum, nam een kijkje in de kledingwinkel, bezocht landgenoten in hun kamers en nam uitgebreid de tijd voor hen.

Het voormalige Almelose meisjesinternaat Huize Alexandra is de afgelopen week volgestroomd met vluchtelingen uit Oekraïne. Het complex zou worden gesloopt maar blijft voorlopig overeind voor de opvang van Oekraïners.

Twente voor Oekraïne

Eerder op de dag was de ambassadeur ook in Enschede. Hij kwam vrijwilligers achter de stichting Twente voor Oekraïne persoonlijk bedanken. Vandaag is opnieuw een vrachtwagen met hulpgoederen vertrokken, de ambassadeur tekende de vrachtpapieren