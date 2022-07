Anna en Robert uit Almelo dupeerden klanten bouwbedrijf, nu is echtpaar verdacht in mishandelingszaak: ‘Dit is karma’

Steeds meer Almeloërs ontdekken groene oase in versteende binnenstad: ‘Alles klopt hier, dit park vertelt zijn eigen verhaal’

ALMELO - Het is een park waar natuur, duurzaamheid, recreatie en educatie hand in hand gaan. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud in een groene, publieksvriendelijke entourage. Het Natuurhus is nog geen jaar open maar groeit en bloeit al in volle glorie. En dan moeten veel Almeloërs deze stadsparel nog ontdekken.

