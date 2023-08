Apotheek kijkt bij zieke, eenzame Almeloërs achter de voordeur: ‘Vieze woning en stapels post, dat zijn signalen dat het niet goed gaat’

Veel glas en uitzicht op de wieken: zo komt educatie­ruim­te Lonneker Molen eruit te zien, zodra het geld er is

Dit najaar of begin 2024 hopen ze bij de Lonneker Molen te beginnen met de bouw van de nieuwe educatieruimte. Schoolklassen en andere gasten kunnen dan in een comfortabel onderkomen alles te weten komen over de molen uit 1851. „Kinderen hoeven straks niet meer in een donker en koud hok te zitten.”