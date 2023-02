Apotheker Allard Bom uit Vriezenveen luidt noodklok: ‘Verzekeraars verzieken medicijnmarkt en wij vangen klappen op’

De Spar in Borner­broek stopt er mee, en daarmee verdwijnt de enige supermarkt in het dorp

Het zijn heel fijne en mooie mensen in Bornerbroek. Supermarkteigenaar Albert Draaijer zegt het meerdere keren in het gesprek. Desondanks zal hij ze vaarwel moeten zeggen, want hij stopt met de Spar-supermarkt. Hij en zijn vrouw Anja zijn toe aan hun pensioen. Ook na twee jaar zoeken, heeft zich geen opvolger aangediend. De winkel staat nu te koop.