Aquarium is grote energieslurper, merken ze ook in Almelo: ‘Ons vissenhotel is gesloten’

Het levenswerk van Jan Braamhaar is van de Borner­broek­se aardbodem verdwenen, maar treuren doet hij niet: ‘Er komt iets heel moois voor terug’

BORNERBROEK - Het is een fraaie mijlpaal in de ontwikkeling van Bornerbroek: Tuincentrum Braamhaar is van de aardbodem verdwenen. De flanken van Schapendrift worden bouwrijp gemaakt voor 19 riante woningen. Daarmee komt voor Jan Braamhaar (68) een einde aan een tijdperk: „Het is hier nooit saai geweest.”

19 oktober