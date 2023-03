ASV’57-aanvaller Nick Schuur gaat voor de titel én 25 goals: ‘Ik moet nog flink aan de bak’

Met video Grensover­schrij­dend gedrag? ‘In Twente zijn we eerlijk en zeggen we waar het op staat’

Het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag op de redactievloer van NOS Sport heeft ook Twente bereikt. Verslaggever Leo van Raaij vroeg op straat in Almelo of daar ook ervaringen zijn met een ongewenste bedrijfscultuur. Daar gaan ze in Twente anders mee om, hoorde hij.