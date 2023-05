ASV’57 heeft kampioensschaal al met een hand vast

met video Politie gaat voortaan sneller naar slachtof­fers internetop­lich­ting toe

De tijd dat slachtoffers van bankpasfraude pas na weken aangifte konden doen is voorbij. Net als bij een woninginbraak gaan politiemensen in Overijssel en Gelderland voortaan zo snel mogelijk langs. Hierdoor worden criminelen eerder in de kraag gevat. „De impact is vaak heftiger dan bij een inbraak.”