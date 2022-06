Auto's botsen in Almelo, voertuig komt tegen verkeerslicht tot stilstand

Getrouwd worden door ‘de stem van Heracles’: stadion­spea­ker Gerard Kruizinga heeft er een erebaantje bij

ALMELO - De degradatie van zijn geliefde Heracles is ook stadionspeaker Gerard Kruizinga (68) niet in de koude kleren gaan zitten. Maar voor hem is er ook een lichtpuntje. Sinds kort is ‘de stem van Heracles’ namelijk trouwambtenaar in Almelo. Een huwelijk in sfeer van de club, in het stadion? Kruizinga ziet het wel zitten.

3 juni