Auto's botsen op Wierdensestraat in Almelo, twee gewonden naar het ziekenhuis

Herinnerin­gen aan het Almelose Zwembad Het Wendelgoor: ‘Wij konden niet zwemmen, maar als kind ken je geen angst’

Het is 35 geleden dat het Zwembad Het Wendelgoor sloot. ‘Eeuwig zonde’, hoor je vaak in Almelo en Wierden. Het openluchtzwemparadijs was alleen al vanwege de ligging langs het Twentekanaal een toplocatie voor zomers vertier. Nostalgie die opborrelt gedurende deze tropische dagen. Zeker in een zomer waarin Almelo het zonder buitenbad moet doen door een verbouwing van Het Sportpark.