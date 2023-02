Autokraker (27) in Almelo bedreigt achtervolgers met neppistool, maar ze pakken hem alsnog

A. was in de nacht van 5 december met een maat (ene Mohammed) op strooptocht in onder meer de Wondestraat, de Hendrick de Keyzerstraat, de Rombout Verhulstlaan en de Berlagelaan. Auto’s werden leeggehaald. Op camerabeelden is te zien dat sommige wagens werden opengebroken, andere bleken onafgesloten. Het tweetal maakte onder meer een navigatieapparaat, armbandjes, een bankpas, geld en kleding buit.