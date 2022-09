Automobilist rijdt met voertuig tegen pand gezondheidscentrum in Almelo

Niet eerder zo droog in Twente, maar extra maatrege­len blijven uit

ALMELO – Het is inmiddels in Twente droger dan in het recordjaar 2018. Toch nam het waterschap Vechtstromen sinds 12 augustus geen nieuwe maatregelen meer om de droogte te bestrijden. Boeren pompen intussen water uit sloten en beken, waar dat nog kan.

6 september