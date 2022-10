Avedan breidt aantal Wijkkamers in Almelo uit

Al enige jaren worden er in de wijken plekken ingericht waar buurtbewoners naar toe kunnen, die om een praatje verlegen zitten. Voor een kop koffie en gezelschap. Het is een manier om wat te doen tegen de vereenzaming. De laatste die aan het rijtje Wijkkamers is toegevoegd is, die in de wijk Schelfhorst waar De Schelf als onderkomen dient.

De bezoekers aan de Wijkkamers zijn lovend over het initiatief. Waaronder Pieter Appel die regelmatig een bezoekje brengt aan de Wijkkamer. „Ik kom hier zo graag omdat ik anders alleen ben. Dit breekt de tijd een beetje. En het is hier gezellig. In die paar uur dat ik hier ben, lach ik voor veertien dagen.”

Praten, spelletje doen of knutselen

Niet iedereen heeft dezelfde behoefte. Komt de een om te praten, de ander speelt liever een spelletje of knutselt. De wensen van de bezoekers wisselen per Wijkkamer. De beroepskrachten en de vrijwilligers van Avedan proberen het aanbod op de wensen af te stemmen. Linda Meijer van de Wijkkamer in de voormalige basisschool De Hagedoorn meent: „We werken vraaggericht en kijken naar wat de mensen zelf willen. Dat kan in elke Wijkkamer weer anders zijn. Als er behoefte is aan taalles of beweging, kan dat ook. We helpen mensen te ontdekken wat ze leuk vinden.”

Samenwerking met Taalpunt

Bijzonder is dat er in De Schelf ook een Wijkkamer is geopend voor Armeense inwoners. Daarvan woont een flinke pluk in deze wijk. Coördinator daar is Zouhaier Chatti. Er doen zo’n acht mensen met het project mee. Chatti: „We maken nu nog kennis en praten veel. Mensen zijn blij dat ze er even uit zijn en de zorgen kunnen vergeten van de dure boodschappen en de oorlog in Oekraïne. Als ze straks goed gewend zijn, gaan we samen met Taalpunt aan de slag met hun Nederlands en help ik ze om beter mee te kunnen doen in Nederland.”

Behalve in de Schelfhorst zijn er ook Wijkkamers in de Wierdensehoek, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek en het Centrum. Sinds woensdag is er ook een in De Riet-Nieuwland. De bedoeling is om zoveel mogelijk dagdelen open te zijn.

Wie meer wil weten over de Wijkkamers of zich aan wil melden kan bellen met 0546-544 100. Op de Facebook-pagina van Avedan staat een filmpje over de Wijkkamers.