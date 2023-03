Azzaoui heeft eindelijk z’n eerste treffer voor Heracles na revalidatie: ‘Iedereen had hier op gewacht’

De emoties gieren door het lijf van Ismail Azzaoui, als hij na één jaar en twee weken z’n rentree maakt bij Heracles

Ruim na afloop van de wedstrijd tegen FC Dordrecht komen de tranen weer terug in de ogen van Ismail Azzaoui. „Ik heb een lange en zware weg afgelegd. Dat ik vanavond, in ons eigen stadion, mijn comeback heb mogen maken, is voor mij heel emotioneel.”