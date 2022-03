Bad Boy Remco D. uit Enschede ontloopt tbs, maar of hij daarmee geholpen is?

Nobele daad of kiezersbe­drog? Tessa haalde meer dan genoeg stemmen, maar gaat niet de Almelose gemeente­raad in

ALMELO - SP-kandidaat Tessa Grobben kreeg 353 voorkeurstemmen. Genoeg voor een zetel in de Almelose gemeenteraad. Toch komt ze er niet in. Op basis van een afspraak binnen de SP die vooraf niet bekend is gemaakt, maar ook op basis van haar eigen gevoel. Edelmoedig of kiezersbedrog?

22 maart