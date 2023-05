Basketbal: Uitsmijters drie periodes op schema voor finaleplek in promotiedivisie

Met gebroken pin in z’n been scoort Sem Scheperman voor Heracles: ‘We doen nog mee in de strijd om de titel’

Zijn goal tegen FC Dordrecht was extra bijzonder, het doelpunt was de eerste van Sem Scheperman in het betaald voetbal. Dankzij de zege (3-1) is Heracles nog volop in de race voor de titel. Met de jonge Holtenaar, die zelfs kan scoren met een gebroken pin in z’n been.