Bejaarde Twentenaar (80) krijgt voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn schoonzus in elkaar sloeg

Verzot op rockmuziek? Van Dik Hout keert dit jaar op Hemel­vaarts­dag terug naar Vriezen­veen

De Nederlandstalige rockband Van Dik Hout staat op Hemelvaartsdag - donderdag 18 mei - als een van de hoofdacts op Randrock. Het is het tweede optreden op het Vriezenveense festival voor Van Dik Hout. Ook op de eerste editie in 2003 was de band van de partij.