Belangrijk om te praten na zelfdodingen tieners Vriezenveen: ‘Soms voelt het alsof je alleen bent, maar dat is niet zo’

Jongeren Twenterand en het jongeren­werk sloegen vorig jaar alarm over toenemende depressivi­teit

Midden vorig jaar hebben jongeren in de gemeente Twenterand alarm geslagen over de afgenomen mentale gezondheid van de plaatselijke jeugd. Ze riepen de gemeenteraad op om samen plannen uit te werken zodat de jongeren zich beter gaan voelen. Met hun advies is nog niets gedaan.