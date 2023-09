Belastingschuld, gekelderde omzet: rechtbank verklaart drie Twentse bedrijven failliet

Zakelijk Almelo stopt ermee, of neemt nieuwe generatie onderne­mers stokje over?

Het ondernemersplatform Zakelijk Almelo stopt ermee. Bestuurslid Coen Heldeweg maakte dat maandagavond ‘met pijn in het hart’ bekend na afloop van de bijeenkomst in restaurant Ledeboer. Maandag 6 november is de laatste editie. Of staat er alsnog een nieuwe generatie jonge ondernemers op om het stokje volgend jaar over te nemen?