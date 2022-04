Benefiet in Bornerbroek voor Oekraïnse noabers in Azelo

BORNERBROEK - Bornerbroek voor Oekraïne. Onder dat motto wordt er zondagmiddag 24 april in de St. Stephanuskerk in Bornerbroek een benefietconcert gehouden. De opbrengst is bestemd voor de vluchtelingen die zijn gehuisvest in De Zwanenhof en Maria Mediatrix in Azelo. Het concert begint om 15 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Diverse artiesten uit de regio verlenen belangeloos medewerking aan het liefdadigheidsevenement. Zo treedt Emma Boertien, de Almelose zangeres en voormalig deelneemster aan The Voice, op. Ook Frank Droste, oud winnaar van het Twents Songfestival, betreedt het podium van de St. Stephanus. Stadsdichter Marijke Agterbosch levert een bijdrage en Laurie en Yfke Krukkert brengen een nummer van Adele ten gehore. De presentatie is in handen van Dorothy Oosting, bekend van RTV Oost.

Vluchtelingen in koor

Ontheemde moeders en kinderen uit Oekraïne, die onderdak hebben gevonden in Azelo, maken tijdens het concert deel uit van het Bornerbroekse koor Ad Fundum. Er zijn op dit moment zo’n 40 zangers en zangeressen ingedeeld. Maria Bolduievais is dirigente van het koor en tevens soliste. De muzikanten staan onder leiding van Hans Barkel.

Na het concert wordt de bezoekers in de St. Stephanuskerk om een vrije gift gevraagd. „Iedereen werkt belangeloos mee”, aldus Harry Sulmann van de organisatie. „Er worden geen kosten in mindering gebracht op de opbrengst. Alles is voor de vluchtelingen. De besteding van het geld wordt in overleg met de leiding op beide locaties bepaald. Zingeving is hierbij het uitgangspunt.”

Warm hart

Volgens Sulmann wordt Het Benefiet een unieke gebeurtenis: „Dit is een mogelijkheid waar wij met zijn allen kunnen laten zien dat we een warm hart hebben voor onze noabers die zijn gehuisvest in de locaties in Azelo. De oorlog is immers nog niet voorbij. Hulp blijft nodig.”

De gemeente Borne heeft het voormalige internaat Maria Mediatrix beschikbaar gesteld als opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Hier is plaats voor enige honderden vluchtelingen. Daarnaast is er een particulier initiatief van enkele ondernemers uit Borne, Bornerbroek en Almelo voor opvang bij de Zwanenhof. Daar verblijven innmiddels enige tientallen Oekrainers.

De kerk in Bornerbroek gaat zondag 24 april 14 uur open. Het motto is wel: vol is vol.