Bennie Maathuis krijgt koninklijke waardering: ‘Man met een warm en sociaal hart’

met video Verwoes­ting goed zichtbaar na grote brand in bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw Almelo

ALMELO - Bij de zeer grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Almelo is vrijdagavond en nacht mogelijk asbest vrijgekomen op het terrein zelf. De brandweer geeft aan dat buurtbewoners zelf mogelijke verbrandingsresten zelf op kunnen ruimen. De brandweer is een groot deel van de zaterdag nog bezig met nabluswerkzaamheden. Het heeft daarvoor het grootste deel van het gebouw moeten slopen.

10:25