Beroemde artiesten spelen op gitaren van Arjan uit Almelo: ‘Heb je eenmaal een Lensen in handen, dan wil je nooit meer iets anders’

Lensen Guitars staat in koeienletters op een wand in de loods waar muzikale fijnproevers zich kunnen verlekkeren aan buizenversterkers, effectapparatuur, schitterende gitaren en een grote werkbank met stukken hout. Eigenaar Arjan Lensen is de laatste die zich op de borst klopt over zijn topstukken, maar voor praten over muziek en in het bijzonder gitaren neemt hij graag de tijd. Wat is er zo bijzonder aan zijn gitaren?