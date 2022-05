‘Beschuitenerfgoed’ van Bolletje blijft bewaard voor Almelo: ‘Alles klopt aan deze overname’

Almelose raadsleden boos na verloren rechtsza­ken over zorggeld: ‘Inwoners gemangeld, dit moet direct stoppen’

ALMELO - De gemeente Almelo moet direct stoppen met rechtszaken over aanvragen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit klemmend beroep doen PvdA, GroenLinks en Leefbaar Almelo, nadat de gemeente keer op keer op de vingers is getikt door de rechter. „Het is heel triest dat kwetsbare inwoners worden gemangeld.”

5 mei