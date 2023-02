Bestuurder uit Almelo krijgt celstraf voor rit met 874 kilo vuurwerk

Waterschap ‘direct of indirect betrokken’ bij schades in Hammerf­lier: ‘Was vroeger bijna moeras’

Naast Vitens komt ook waterschap Vechtstromen steeds nadrukkelijker in beeld als veroorzaker van schades van huizen in Den Ham. Uit een onderzoek blijkt dat het waterschap verantwoordelijk is voor een te laag aangehouden waterpeil. Het zorgt voor beroering in het algemeen bestuur van Vechtstromen. „Het waterschap is hier direct of indirect bij betrokken.”