Betsy (85) en Jan (83) uit Rijssen vieren briljanten huwelijk: ‘Mooiste tijd toen de kinderen nog klein waren’

Riël Klumper stopt als voorzitter Almelose Ruiterda­gen en draagt de teugels over: ‘Maar ik ben niet weg, hè?’

Hij was er altijd. Tussen de mensen, tussen de pony’s en de paarden. Als voorzitter van de Almelose Ruiterdagen was Riël Klumper een man waar je niet omheen kon. Een spin in het web van de Ruiterdagen. Na ruim 25 jaar voorzitterschap is daar nu een einde aan gekomen. Hij stopt. „Ik ben niet weg en ik blijf op de manege komen. Maar de kar, die mogen nu anderen gaan trekken.”