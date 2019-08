Beveiliger Niels is voortaan ‘de man met het litteken’

Het ene moment is het een gewone werkdag, het andere lig je op de operatietafel van de plastisch chirurg. En daartussenin een zwart gat door de harde klappen die je op je hoofd kreeg. Voor beveiliger Niels Boomkamp uit Harbrinkhoek is het de keiharde waarheid. Toen hij zondag bij discotheek Bruins in Saasveld een ruzie wilde sussen, werd hij door een onbekend aantal personen ernstig mishandeld. Met grote schade tot gevolg: zijn gezicht lag helemaal open. In zijn neus en bovenlip zaten gaten die zo groot waren dat je er met gemak een vinger doorheen kon steken. Met tientallen hechtingen werden ze gedicht. Nu, nog geen week later, doet hij zijn verhaal.



„Ik ben nooit een ‘pieperd’, en dit is me overkomen. Ik zal ermee moeten leren leven”, klinkt het aanvankelijk. De stoere toon vervaagt even als hij terugdenkt aan dinsdagochtend, anderhalve dag na de zware mishandeling. „Het was de eerste verjaardag van onze dochter, en papa zat met een opgezwollen gezicht vol hechtingen op de bank. Ik kon op haar eerste verjaardag niet eens met haar op de foto. Verdomme.” De woede komt op, evenals de tranen. „Mijn buurmeisje van 8 die hier elke dag over de vloer komt, durfde mij niet eens aan te kijken. Zo eng vond ze me. Dat doet pijn, man, echt…”