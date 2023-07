Basketbal­ta­lent Marell (20) uit Rijssen zet alles opzij en vertegen­woor­digt Nederland op EK: ‘Ik ben niet van het uitgaan’

Negen keer in de week trainen en in het weekend nog eens twee wedstrijden. De meeste 20-jarigen hangen liever op de bank of feesten in de kroeg, maar voor Marell Glaubitz van Jolly Jumpers zit dat er niet in. De Rijssense is geselecteerd voor het Nederlandse basketbalteam onder de 20 jaar en komt binnenkort in actie op het EK in Roemenië. Een droom die uitkomt.