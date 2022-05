Bij dit bedrijf in Almelo eten, kruiden en bakken ze de hele dag cashewnootjes: ‘Er is meer dan zout en zonder zout’

Almelo krijgt een nieuw hospice, op verzoek van huisartsen en het ziekenhuis: ‘Nu niet genoeg bedden waar mensen in rust kunnen sterven’

ALMELO - Een plek waar mensen zich in de kommervolle, laatste dagen van hun leven thuis voelen. Dat is het oogmerk van een nieuw hospice in Almelo. Het huiselijke verblijf om te sterven gaat er komen na verzoeken van huisartsen en ziekenhuis ZGT. In de Brouwerijstraat, niet ver van het centrum.

24 mei