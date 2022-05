Bijzonder: vluchtelingenkoor zingt tijdens dodenherdenking in Almelo

Coronare­gels zijn weg, maar Sportcafé Schelf­horst in Almelo zit nog altijd dicht, hoe kan dat?

ALMELO - Terwijl overal cafés en restaurants uitstekende zaken doen, de terrassen bomvol zitten en bier en fris rijkelijk vloeien, is het stil in Sportcafé Schelfhorst. Doodstil. Al bijna twee jaar zit de kantine van de sporthal in de wijk potdicht. „Dat mag van ons ook wel een keer veranderen. Graag zelfs”, zeggen ze bij het Sportbedrijf Almelo.

28 april