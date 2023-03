Bizarre statistiek voor Emil Hansson: Heracles-speler geeft meer assists dan Messi, De Bruyne en Dembélé

Uit onderzoek van het Italiaanse Wyscout, een bedrijf gespecialiseerd is in voetbalscouting, wedstrijdanalyse en transferdynamiek, blijkt dat de 24-jarige Zweed verantwoordelijk is voor 19 assists in de afgelopen 365 dagen. Alleen Ajax-speler Dušan Tadić en de Egyptische voetballer Ahmed Sayed gaven net zoveel voorzetten waar een doelpunt uit voort kwam. Wyscout onderzocht hiervoor alle betaald voetbal competities over de hele wereld.



De voetballer van Heracles Almelo doet het in dat opzicht beter dan topvoetballers als Kevin de Bruyne (18 assists), Lionel Messi (17 assists), Ousmane Dembélé (14 assists) en Neymar (14 assists). Ook de laatste weken is Hansson is topvorm, want in zijn laatste zeven optredens voor Heracles Almelo gaf hij 6 assists en scoorde hij twee doelpunten.