Blundertje bij het CDA? Almelo al lang niet meer de groenste gemeente van Twente (integendeel zelfs)

ALMELO - Het staat trots opgetikt in het verkiezingsprogramma van het CDA in Almelo: ‘Almelo is de groenste gemeente in Twente’. De feitencheckers van het KRO-NCRV-programma Pointer zochten dat uit en komen tot een totaal andere conclusie. Almelo blijkt in de verste verte niet de groenste gemeente van de regio. Het CDA blijft echter bij haar standpunt.

De partij van lijsttrekker Eugène van Mierlo kondigt in het verkiezingsprogramma allerlei ‘groene’ ideeën aan. Zo wil de partij zwerfaanval aanpakken, stadslandbouw stimuleren en groenstroken aanleggen in een gemeente die, naar eigen zeggen, al de groenste van Twente is.

Het CDA baseert die uitspraak volgens Pointer op gegevens uit 2014 van de Universiteit van Wageningen.

Achterhaald

Informatie die achterhaald blijkt, schrijven de Pointer-onderzoekers. Dat valt te lezen in de nieuwste cijfers van de Universiteit van Wageningen. De universiteit berekent om de zoveel jaren de hoeveelheid groen in een gemeente.

In 2014 was Almelo inderdaad de groenste van Twente, al was er toen al sprake van een afname ten opzichte van 2009. In dat jaar telde Almelo nog 147,6 vierkante meter groen per woning. In 2014 was dat 101,2 vierkante meter.

Teleurstellend

Om nog nauwkeuriger te berekenen hoe groen een stad of dorp is, ontwikkelde Wageningen een speciale Groenmonitor die op basis van satellietbeelden de ‘groenfactor’ berekent.

In de monitor komt Almelo er bekaaid vanaf. Niet de Aastad is de groenste gemeente, maar Hellendoorn. Almelo bungelt in Twente samen met Rijssen-Holten onderaan en komt landelijk niet verder dan plek 252 van de 355 gemeten gemeenten.

Quote In de afgelopen jaren hebben we in de gemeente Almelo nog eens 9.000 vierkante meter aan extra groen gereali­seerd Eugène van Mierlo, CDA

Verhaal halen

Reden genoeg om verhaal te halen bij lijsttrekker en wethouder Eugène Van Mierlo. Die is net bezig is om CDA-flyers uit te delen in zijn woonwijk. „Dat wil ik dan wel even met eigen ogen bekijken”, reageert hij in eerste instantie.

Een halfuurtje later belt de lijsttrekker terug. „Deze passage in ons verkiezingsprogramma hebben wij van de website www.visittwente.nl van Marketing Oost”, legt hij uit. „Die is bijgewerkt tot en met 2022 en die hele site is opgezet om de regio Twente te promoten. Het lijkt me dat ze dan goede en informatie gebruiken die ook up to date is.”

Bovendien is er door het huidige college hard gewerkt om Almelo groener te maken, geeft hij aan. „Dat zeg ik als wethouder duurzaamheid”, benadrukt Van Mierlo. „In de afgelopen jaren hebben we in de gemeente Almelo nog eens 9.000 vierkante meter aan extra groen gerealiseerd. Dat weet ik wel.”