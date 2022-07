Blussen, duiken en voorkomen: dit gebeurt er allemaal in de nieuwe brandweerkazerne in Almelo

De deadline nadert met rasse schreden. Per 1 november moet het korps uitrukproof zijn in de nieuwe accommodatie. „Daarna hebben we nog twee maanden om ook de kantoren en andere voorzieningen te verhuizen”, zegt projectleider Harald Aarnink op de bouwlokatie. „Want per 1 januari moeten we onze tijdelijke lokatie weer afstaan. Maar we liggen op koers. Dat gaan we halen.”