BMW in brand gestoken in Almelo, ook brandstichting vermoed bij woning

Veerkracht is grootste winst van puntenver­lies Heracles

ALMELO - De euforie rondom de seizoensstart van Heracles in de eerste divisie is even gedempt. Na de wedstrijd tegen MVV, maandagavond in het eigen stadion, was er lof voor de veerkracht die de ploeg toonde om een 2-0 achterstand op de valreep om te zetten in een 2-2 gelijkspel. Nog steeds ongeslagen, maar wel ietwat aangeslagen.

30 augustus