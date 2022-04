Bob Vincenten uit Mariaparochie stopt als huisarts: ‘Zicht op verbetering is er nu niet’

Drama voltrekt zich voor nieuw te openen speelgoed­pa­leis Intertoys in Almelose binnenstad

ALMELO - De vrouw die dinsdag zware brandwonden opliep in een bovenwoning in de binnenstad woont in een unit van Begeleid Wonen De Weerde boven de toekomstige winkel van Intertoys. Medewerkers waren net begonnen met de inrichting van de speelgoedzaak. Ze kregen het drama in volle omvang mee en krijgen slachtofferhulp.

