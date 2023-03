Boekenvoordeel in Grotestraat Almelo sluit de deuren

Boekenvoordeel gaat dicht

De vestiging van Boekenvoordeel in de Grotestraat gaat binnenkort dicht. Of de winkel op een andere plek in Almelo terugkeert, is nog niet duidelijk. “We gaan niet door in ons huidige pand”, laat een woordvoerder weten. “Daar stoppen we per 31 mei. We zijn nog aan het overwegen of we naar een betere locatie verhuizen of stoppen in Almelo.”