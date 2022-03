Bornerbroek is een dorp in verdrukking, maar rekent bestuurderspartij CDA daar niet op af: hoe kan dat?

Uiteraard kreeg lijsttrekker Eugène van Mierlo als lijsttrekker van het CDA in de gemeente Almelo bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen achter zijn naam: 1649. Maar niet in Bornerbroek. Daar staat René Nollen (52) met stip op één. Met 419 stemmen. Bijna drie keer zoveel als Van Mierlo, die er ‘slechts’ 144 kreeg. Een andere vergelijking: VVD-leider Arjen Maathuis bemachtigde 59 stemmen in het Almelose kerkdorp.

Mijlenver achter

De stembusverhoudingen tonen aan dat Bornerbroek een CDA-bolwerk was en blijft. Maar het is toch opvallend dat Nollen zijn eigen lijsttrekker Van Mierlo, nota bene in de afgelopen raadsperiode dorpswethouder voor Bornebroek, mijlenver achter zich laat. „Maar dat vindt Eugène vast niet zo erg”, zegt Nollen lachend. Hij ging er wel van uit, dat hij in de gemeenteraad zou komen. Maar zo’n karrenvracht aan stemmen had hij totaal niet verwacht. „Het is overweldigend. Dit had ik niet durven dromen.”