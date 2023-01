Borrel drinken met de burgemeester? Dat kun je zaterdag doen in Almelo

Helmplicht, lachgasver­bod en waarschijn­lijk een boerenpro­test: dit kunnen we in 2023 in Twente en de Achterhoek verwachten

De lotgevallen van Oekraïense vluchtelingen, de voor hun toekomst strijdende boeren: ongetwijfeld keren ze in het nieuwe jaar terug in het nieuws. Maar er zijn meer thema’s die de regionale samenleving bezighouden: van helmplicht tot lachgasverbod. Hoe uiteenlopend ook de onderwerpen, er is ook een overeenkomst: betrokkenen willen er het beste van maken.

1 januari