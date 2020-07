‘Bouwvakkers ontvoerden huisgenoot collega in Almelo na ruzie over geld’

Maat is vol: alcohol mag vanaf nu helemaal niet meer op straat in binnenstad Almelo

16:32 ALMELO - Wie graag een biertje of iets sterkers opentrekt in de Almelose binnenstad of een drietal parken moet voortaan scherp opletten. Deze vier locaties in de stad gelden vanaf deze week als alcoholvrije zones. Een nipje kan al voldoende zijn voor een stevige boete of op z’n minst een waarschuwing van de politie.