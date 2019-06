Brand bij Bolletje in Almelo, drie brandweermensen bevangen door hitte

Een ambulance moest ter plaatse komen om de brandweermensen te controleren. Een persvoorlichter laat weten dat het ‘gelukkig goed met ze gaat’. Het personeel kon de hal op tijd verlaten.



De brand ontstond in een dertig meter lange oven in een hal, waar Knäckebröd geproduceerd wordt. De oven is totaal verwoest, de productie kan ook niet worden hervat.



De brandweer schaalde vandaag aan het einde van de middag op naar zeer grote brand in verband met de omvang van de hal en de temperatuur daarbinnen. ,,We waren bang dat de brand zou uitslaan naar het dak. Dat is niet gebeurd. Ook hebben we opgeschaald omdat we, vanwege de hitte, wilden rouleren met brandweermensen. Daarbinnen is het zo warm, dat je niet langdurig je werk kan doen”, zegt een woordvoerder, die laat weten dat de brand inmiddels ‘onder controle’ is.