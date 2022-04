Brooker Toneel uit Bornerbroek moet en zal voor een volle bak spelen, maar dat vlot niet echt: ‘Deel opbrengst gaat naar Oekraïense vluchtelingen’

BORNERBROEK - Voor het eerst in ruim twee jaar stonden ze met elkaar op het toneel. Eindelijk repeteren voor een nieuw klapstuk. De muziek zwol aan. De eerste dialogen schalden door de oefenruimte. Of de tranen rijkelijk vloeiden bij de leden van Brooker Toneel? Marion Sulmann (62), lid van het eerste uur, smeert haar keel met een slok koffie. „Welnee, we zijn Bornerbroekers.”

Natuurlijk zijn de spelers dolblij en kunnen ze niet wachten op de voorstellingen in mei. Maar een potje janken omdat ze de planken op mogen? Daar doen ze niet aan. Niet in Bornerbroek, waar nuchterheid de norm is.

„Al was het wel vervelend dat we twee jaar lang echt niets konden”, zegt Carin Wilmink (62), eveneens lid van het toneelgezelschap. „In maart 2020 stonden we voor de laatste keer op het toneel. We hadden net twee weekenden voor volle zalen gespeeld en nog twee voorstellingen te gaan.”

Marion zucht. „Niets van dat alles. Corona. Afgelast. Eerst deden we er nog lacherig over, maar dat was gauw afgelopen. En zo zijn we twee jaar verder. Zonder ook maar enige activiteit.”

Pittige tijd

Het was een pittige periode. Inkomsten uit kaartverkoop of subsidies waren er niet. Repetities vervielen en de toneelvoorstelling werd in 2021 geschrapt. „Gelukkig is het dan een voordeel dat je uit een klein dorp komt. Iedereen zet de schouders eronder. Wil graag helpen. Daarom is er niemand gestopt. Al zaten we wel lang stil.”

Op de planken

Daar moet maar eens verandering in komen. De leden van Brooker Toneel staan te popelen om de planken op te kunnen. Dat gaan ze dan ook. Op 13, 14, 20, 21, 27 en 28 mei, allemaal vrijdagen en zaterdagen, voert het gezelschap het stuk ‘Volle bak’ op in ’t Brookshoes. Alsof er niets veranderd is.

„Is er ook niet. We zijn een klein clubje. Doen nog steeds alles zelf. We hebben iemand voor de decors, de techniek, alles. Zo doen we het al sinds mijn oom Herman Hilberink 35 jaar geleden Brooker Toneel begon”, legt Marion uit. „Het verschil is dat we nu in mei optreden. Normaal gesproken deden we februari en maart. Dat kwam wat te vroeg voor ons.”

Volle bak

Nu is het zaak om ‘Volle bak’ ook daadwerkelijk voor een volle bak te kunnen spelen. Daar gaat wat mis, zo lijkt het. „Helaas loopt de kaartverkoop stroef. In eerdere jaren kregen we de zaal fluitend vol, maar nu vlot het niet. Mei is misschien een moeilijke maand, vanwege alle vakanties. Maar mogelijk durven mensen ook nog niet met z’n allen bij elkaar te gaan zitten voor een voorstelling, door de coronatijd.”

De dames hopen toch nog op een stormloop. „Want we hebben een flink deel van de opbrengst al toegezegd aan de Oekraïense vluchtelingen in Azelo. Het is het niet alleen voor ons van belang dat we een volle zaal krijgen.” En als dat niet lukt? „We hebben het beloofd, dus dan springen we zelf bij.”

Kaartje kopen? 10 euro bij Marion Sulmann, telefoonnummer: 074-3841802.